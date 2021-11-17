شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تتعرض لحادث خلال تصوير فيلمها الجديد: كان موقف مخيف..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث خلال تصوير فيلمها "مفتاح الحب في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة"، وكشفت نيكول سابا تفاصيل ما حدث ونشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو من احتفال فريق العمل بسلامتها بعد الحادث، وعلقت على الفيديو قائلة:"الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

مفتاح الحب

فيلم "مفتاح الحب" ، من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وسيتم تصويره بالكامل في أبو ظبي.

من ناحية أخري انتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، حيث جارى الاستقرار على اسمها، وهى من كلمات مانو، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أمين نبيل، مهندس صوت ماهر صلاح، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تم الإنتهاء تماما من تفاصيلها، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة.

يذكر أن نيكول سابا أقامت فى موسم الصيف حفلا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلمين الجديدة رفع شعار "كامل العدد"، بحضور عدد كبير من الجمهور، وقدمت نيكول سابا وصلة غنائية استعراضية، مع مجموعة من الأغاني مثل: "براحتي، التوتو ني، قررت، يا واد يا تقيل، سهر الليالي، يا مصطفى يا مصطفى"، وغيرها