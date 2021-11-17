شكرا لقرائتكم خبر عن الغدر كيده جبان.. أغنية أبكت المصريين بـ"الاختيار 2" فى ذكرى استشهاد محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 17 نوفمبر الذكرى الثامنة لاستشهاد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، برصاص غادر من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان البطل الشهيد على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية منذ سقوط حكم المرشد عام 2013.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى، وتناول المسلسل في بعض الحلقات قصة استشهاده، وفى تتر المسلسل الذى غناءه الفنان أحمد سعد، جاءت بعض كلمات الأغنية:" دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا".

وكلمات أغنية تتر مسلسل الاختيار 2: "

بص في عنينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا

روحنا في إدينا ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا

على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايض

الحق واحد ماتجيبش نار جنب البارود وتصحى مارد،

الأرض عرض الناس مايكفناش فيها

ورا كل بابا حراس واقفين بنفديها

الغدر كيده جبان عمره ما يتأمن

حالفين تعيش في أمان مايعشلهاش خاين

خطوتنا ع الأرض دبت دكت حصون الشر

وإن عادت نعود قلوبنا ع العزم شبت

بين الحديد والنار بنتولد ونموت

دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا

عارفين هدفنا طالعين بمصر من العوز عايزينها جنة

آخر كلامنا مقطوعة إيد كل اللي هيعطل عملنا

حراس أمانها كل الجحور في الأرض دي عارفين مكانها

سايبين علامة نضرب ادينا في التراب فتقوم قيامة

غريب ماتعرفناش إياك تعادي كبير

بيوتنا مادخلهاش غير كل قاصد خير

غموا عينيك وساقوك لحد بير النار ما بين إدينا رموك تواجه الإعصار

خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر

وإن عادت نعود قلوبنا على العزم شبت

بين الحديد والنار بنتولد ونموت

دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا

والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974 بالقاهرة، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة.

وبينما تحل اليوم الذكرى الثامنة لاستشهاد محمد مبروك، فقد لقى والد الشهيد ربه منذ أيام وتحديدًا يوم 14 نوفمبر الماضى، وشيعت جنازته بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.