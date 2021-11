شكرا لقرائتكم خبر عن دي كابريو وجينيفر لورانس يحاولان إنقاذ العالم فىDon't Look Up.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لـ Don't Look Up، تريللر الفيلم الذي يقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس، وهما عالمان فلك يحاولان إنقاد العالم من إخراج آدم مكاي، ويحكي الفيلم قصة عالمين فلكين منخفضي المستوى هما ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس ، اللذان يجب عليهما الذهاب في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض.

Don't Look Up

يقابلان الرئيس ويجسدها ميريل ستريب وهي غير مبالية بالأمر إضافة إلى ابنها المتملق رئيس الأركان جيسون ويجسده جوناه هيل.

ولكن مع بقاء 6 أشهر على اصطدام المذنب بالأرض، يكتشفان طريقة مختلفة من خلال إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وهذا ما سيجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم، ما الذي يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى؟.

Don't Look Up

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي (مخرج فيلم The Big Short)، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي (المعروف باسم كيد كودي)، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي.