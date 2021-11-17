أسيل عمران تكشف سبب ابتعادها عن “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنانة السعودية المقيمة في الإمارات، أسيل عمران، سبب ابتعادها عن “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت الفنانة السعودية، في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “سناب شات”؛ لتزيل الجدل الذي صاحب ابتعادها لعدة أيام عن أي نشاط، عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أسيل عمران، في الفيديو الذي نشرته: “كان لازم أطلع أتكلم عن أني اختفيت 3 أيام، بشكر كل شخص هنأني بعيد ميلادي، وكل شخص أرسل لي ورد على البيت”.

وحول سبب اختفائها هذه الفترة، قالت الفنانة السعودية إنها فكرت أن تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بطريقة جديدة، لافتة إلى أنها قامت، هي ومجموعة من صديقاتها المقربات، بالسفر إلى أبوظبي.

وأوضحت أنهن قررن خوض تجربة جديدة، هي الابتعاد عن “السوشيال ميديا”، والاستمتاع بوقتهن بعيداً عنها؛ لافتة إلى أنها عاشت أفضل 3 أيام في حياتها.

وفي وقت سابق؛ نشرت الفنانة السعودية فيديو لها عبر حسابها في “سناب شات”، وهي تمتطي خيلاً، وبدت واضحة المهارة التي تمتلكها.

وأرفقت الفيديو بتعليق، قالت فيه: “من زمان ما ركبت خيل”، لافتةً إلى أنّ آخر مرة كانت تتمرن فيها على ركوب الخيل منذ 10 سنوات في البحرين، قبل أن تتوقف بعد ذلك، وارتسمت علامات السعادة على وجهها بعد تحقيقها هذا الأمر، خاصةً أنها تُعرف بحبها لركوب الخيل.

كما أعلنت أسيل عمران عن تحقيقها حلم طفولتها، وهو زيارة مدينة “والت ديزني”، مؤكدةً أنّ والدها هو من زرع فيها حب هذه المدينة منذ نعومة أظافرها، وتربيته لها على أفلام “ديزني”.

وشاركت عمران متابعيها في “إنستغرام” زيارتها للمدينة، بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية “ستوري”، برفقة إحدى صديقاتها، وهما تستمتعان بوقتيهما داخل المدينة، ورؤية الشخصيات الكرتونية الشهيرة في أفلام الرسوم المتحركة والديكورات بأشكالها المبهرة.