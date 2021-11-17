هنا الزاهد تتعرض لمضايقات فى "أنا وهى" بسبب طبيعة عملها .. اعرف الحكاية

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الفنانة هنا الزاهد لكثير من المضايقات بسبب طبيعة عملها خلال أحداث مسلسل "أنا وهى" للمخرج سامح عبد العزيز والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث تظهرهنا فى دورمطربة تعمل فى ملهى ليلى، وتواصل هنا التصوير داخل الديكور الخاصة بالعمل فى المعادى بمشاهد تجمعها ببطل المسلسل أحمد حاتم.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وتشارك هنا الزاهد فى بطولة فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، والمأخوذ من وراية تحمل نفس الإسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، من إخراج عثمان أبو لبن.