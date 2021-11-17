شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال لا تنسى للفنان عبد المنعم إبراهيم .. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى رصيده السينمائى أكثر من مائة فيلم، فخفه ظله وإيفهاته التى لا حصر لها، جعلت الأضواء دائمًا تحاوطه، رغم أنه لم ينعم بأدوار البطولة كثيرًا خلال مشواره الفنى، عبد المنعم إبراهيم الذى يوافق اليوم 17 نوفمبر ذكرى وفاته، قدم العديد من الأدوار التى تولى فيها دور صديق البطل، استطاع أن يترك بصمته فى ذهن محبى السينما حتى يومنا هذا، وبمناسبة ذكرى وفاته نرصد لكم أكثر الأفلام التى لا ينساها الجمهور له خلال مشواره الفنى.

- سكر هانم

برع عبد المنعم إبراهيم فى تجسيد دور "السيدة"، فكان له إمكانيات صوتية جعلته يتقمص صوت امرأة إلى جانب خفة دمه، فشخصية "فتافيت السكر هانم" تعد من أقوى الأدوار التى قدمها عبد المنعم إبراهيم.





- إشاعة حب

قام عبد المنعم إبراهيم بدور صديق "عمر الشريف" فى فيلم "إشاعة حب" بعيدًا عن الإيفيهات التى تميز بها فى هذا الفيلم، إلا أن تقليده لصوت هند رستم بجملة "كدا برضو يا سونة يا خاين" لا تستطيع سماعها إلا منه.

- بين القصرين

جسد عبد المنعم دور "ياسين" الابن الأكبر لأحمد عبد الجواد فى فيلم بين القصرين، وتمكن إبراهيم من الإلمام بمفاتيح الشخصية التى تعود إلى رواية نجيب محفوظ.





- سر طاقية الإخفاء

ففى عام 1959 طُرح فيلم سر طاقية الإخفاء بطولة عبد المنعم إبراهيم وزهرة العلا، الذى تميز فيه إبراهيم بجملة "العلبة دى فيها إيه؟"



