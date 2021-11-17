سميحة أيوب: لهذا السبب وافقت على فيلم "تيتة رهيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وقالت "أيوب" إنها ظلت لمدة 18 عاما بعيدة عن السينما، حتى تلقت اتصالا هاتفيا من المخرج سامح عبدالعزيز.

وتابعت: "لقيته بيكلمني قالي أنا سامح عبدالعزيز مخرج سينما، وعايز آجي أشرب فنجان قهوة معاكي، قلتله أنا مابشتغلش سينما، وبعدين أنا معرفكش إنت عملت إيه، قالي الفرح قلتله هايل وقالي فيلم كباريه قلتله طيب تعالى اشرب معايا القهوة".

واستكملت: "أخبرته أنني لن أعمل بالسينما مرة أخرى، لأنني أقف على مسرح وأعتبره منبر، فأخبرني أنه سيترك لي دور (هايل) وسيتحدث معي بعد 10 أيام".

وأضافت: "بعد مامشي قلت لنفسي إيه الجمود ده، طيب دلوقتي دول شباب ليه ماأدخلش التجربة وأستفيد منهم وأفيدهم، ولما قربت عجبني الدور في فيلم تيتة رهيبة فوافقت".

وأشارت إلى أن الكوميديا في هذا العمل غير مبتذلة كما أن المخرج رائع، لهذا وافقت على المشاركة في الفيلم.