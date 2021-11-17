العقرب الأكثر فتكاً على الأرض خرج في مصر.. وسعره خيالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

بعدما تعرض عدد من المواطنين للدغات عقارب سامة، تطرقت مجلة علمية شهيرة إلى الأحداث التي شهدتها مدينة أسوان المصرية في اليومين الماضيين. ونوهت إلى أن إحدى أنواع العقارب يعتبر الأكثر فتكاً في العالم، قد خرج من جحره بسبب الحالة الجوية.

وعلقت المجلة على الأحداث، بعد إعلان جهات صحية مصرية، السبت الماضي، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 آخرين نتيجة إصابتهم بلدغات للعقارب جراء الطقس السيئ الذي ضرب أسوان، يوم الجمعة.

وخرجت العقارب من جحورها بسبب العواصف الشديدة التي شهدتها محافظة أسوان، التي صحبتها السيول، الأمر الذي أرغم العقارب على الخروج في المناطق الصحراوية إلى المناطق السكنية.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة “livescience” تعليقاً على الحادثة، يعيش في مصر نحو 31 نوعا من العقارب، بحسب العلماء.

بالإضافة إلى العقرب السابق، يوجد أيضا في مصر عقرب آخر فتاك ذو لدغة قاتلة يطلق عليه اسم “Deathstalker” أو (Leiurus quinquestriatus)، والتي يتم رصدها بشكل شائع في أسوان وتلدغ العشرات من الأشخاص في المنطقة كل عام.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة “Clinical Neurotoxicology”، يموت كل عام نحو 5 آلاف شخص بلدغات العقارب السامة.

ويحتوي سم العقرب على العديد من المواد، بما في ذلك مسببات الهيستامين ومثبطات الأنزيم البروتيني والسيروتونين والفوسفوليباز والهيالورونيداز، بعد عزل العديد من المواد السامة العصبية من سم العقرب، بحسب تقرير منشور في مجلة “Reference Module in Life Sciences” العلمية.

وبحسب “بزنس إنسايدر”، فإنه على الرغم من أن عقرب “deathstalker” هو من أخطر العقارب أيضا على وجه الأرض، إلا أنه ينتج العقار الأغلى ثمناً على الأرض، حيث يبلغ سعر الغالون 39 مليون دولار أمريكي.

خاصةً أن كل عقرب يخرج كميات صغيرة جداً من السم، أي أن جمع غالون واحد، بحسب المصدر، قد يستغرق 10.371 عام لجمعه.