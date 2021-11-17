شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثراء جبيل فى مسلسل "آخر دور" لـ دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "أخر دور"، للنجمة دينا الشربينى مقتل الفنانة ثراء، ويواصل صناع العمل تصويره حالياً فى العديد من الأماكن، منها دار القضاء العالى، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى تشويقى ملئ بالغموض، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، ويضم 12 حلقة فقط، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.



ثراء جبيل

مسلسل "آخر دور" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

ومن ناحية أخرى، انتهت ثراء جبيل من تصوير مسلسل "ورق التوت" وتنتظر موعد عرضه، والعمل من بطولة الفنان شريف سلامة وأسماء جلال، وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرين، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

يذكر أن أخر أعمال ثراء جبيل فى مسلسل "القمر أخر الدنيا"، من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد.