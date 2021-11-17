شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا وديف باوتيستا أبطال فيلم كوميدى جديد يعلن عن تفاصيله قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى مفاوضات نهائية مع الثنائى جايسون موموا وديف باوتيستا لبطولة فيلم كوميدي جديد، من إنتاج شركة MGM، ولم يعلن عن اسم الفيلم بعد بشكل رسمي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ومن المقرر أن يكون من إخراج ديفيد ليتش.

يقوم المؤلف جوناثان تروبر، بكتابة العمل الجديد، والذى تجمعه علاقة قوية ومميزة مع الثنائى المختار بسبب كتابته لـ مسلسل See الذى يقوم ببطولته الثنائى جيسون موموا وديف باوتيستا.

يعد الفيلم الكوميدى الجديد من فكرة أصلية من موموا وباوتيستا وتروبير، وستقوم شركة MGM بتطويرها، وسيتم تصوير الفيلم الجديد في هاواي.

وكان قد كشف باوتيستا من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، قائلا "سأقوم بإلقاء هذا في الجو ونرى ما سيحدث، ها نحن ذا أنا وموموا في فيلم عن نوع سلاح فتاك جديد، وسيكون الفيلم من إخراج ديفيد ليتش".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، سيتم طرح الفيلم الجديد في خلال عام 2023، على ان يتم الانتهاء من العمل على العمل الجديد خلال العام المقبل 2022.

كما قرر صناع المسلسل الدرامي See، منح الضوء الأخضر للموسم الثالث من السلسة التي طال انتظارها بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الصناعة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن منصة Apple TV+، قررت تجديد مسلسلها See لموسم ثالث يعرض العام المقبل لاستكمال احداث الموسم الثاني المنتظر، بدون الإعلان عن تفاصيل انضمام نجوم جدد للسلسلة التي حظيت على شعبية كبيرة بموسمها الأول.

وكانت قد كشفت عدة تقارير عن انضمام الممثل الأمريكى أدريان بول، المعروف عن دوره في سلسلة Highlander، إلى الموسم الثانى من مسلسل See، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا وألفري وودارد، وكانت قد أعانت شبكة + Apple TV، انضمام الممثل ديف باوتيستا ينضم أيضًا إلى المسلسل في موسمه الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ومن المقرر أن يلعب بول دور اللورد هارلان، حاكم أقوى مدينة في المملكة.