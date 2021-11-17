شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 25 نوفمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، يوم 25 نوفمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.



أنغام

وكانت النجمة أنغام، قد طرحت أحدث كليباتها الغنائية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، "هتشتاقوا"، وذلك بعد فترة من الترويج لها خلال الفترة الأخيرة وتعتبر أغنية "هتشتاقوا" أحدث تجاربها الغنائية، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتأتى الأغنية بعدما طرحت خلال شهر أغسطس من العام الجارى، أغنية "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى الأغنية التي لاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور .

وفى سياق آخر عبرت النجمة أنغام عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت فى وقت سابق عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".