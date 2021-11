شكرا لقرائتكم خبر عن العازف Thundercat يحتفل بمرور 10 سنوات على ألبومه الأول ويطرح نسخة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العازف Thundercat عن طرح نسخة جديدة من أول ألبوماته The Golden Age Of Apocalypse، الذى طرح في خلال عام 2011، وذلك للاحتفال بـ مرور عشر سنوات على طرحه، وفقا للتقري الذى نشر على موقع "nme".

شاركت شركة Brainfeeder المملوكة لـ Thundercat ، عن الأمر، بالإضافة إلى إعلان العازف عن طرح مقطعين إضافيين جديدين، " $200 TB " و " Daylight (Reprise) ".

ومن المقرر أن تصل النسخة الجديدة من The Golden Age Of Apocalypse يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، الجارى، داخل غلاف ذهبي، ومع ملصق ثلاثي الأبعاد كبير لشعار Thundercat وتفاصيل ذهبية بألوان قوس قزح.

تم إصدار النسخة الأصلية من الألبوم المشهور في 29 أغسطس 2011، وكان قد تم إنتاجه بالاشتراك مع Flying Lotus، بالإضافة إلى مشاركات مثل كاماسي واشنطن، كاميرون جريفز ورونالد برونر جونيور، الراحل أوستن بيرالتا، شفيق حسين، ميجيل أتوود فيرجسون وإريكاه بادو وغيرهم.

كما طرح المغنيان Post Malone وThe Weeknd أغنيتهما الجديدة One Right Now، على الحساب الرسمى للمغنى Post Malone، على موقع يوتيوب، وذلك منذ يوم 5 نوفمبر الجارى، وحققت مشاهدات تقترب من 5 ملايين مشاهدة.

وهذا جزء من كلمات الأغنية الجديدة:

You say you love me but I don’t care

That I broke my hand on the same wall that you told me that he fucked you on

You think it’s so easy

Fuckin’ with my feelings

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now

Said you wanna have my babies

I fucked you so good, you should pay me

Don’t call me baby

When you did me so wrong

But I got over what you did already