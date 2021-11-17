شاهد أحدث ظهور لإليسا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بصورة جديدة لها.

ونشرت إليسا الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت إليسا في الصورة بإطلالة كلاسيكية جذابة، وعلقت: "صباح الخير حبايبي".

واحتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، الموافق 27 أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال، وحمل الكليب طابع مليء بالفرح تعاونت فيه مع عدد من الأطفال بلفتة مميزة.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.