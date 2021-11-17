كارول سماحة تهنئ المخرجة بتول عرفة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية كارول سماحة، المخرجة بتول عرفة بعيد ميلادها، الموافق أمس 16 نوفمبر.

ونشرت كارول صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أطيب قلب، أكثر شخص محب للحياة أعرفه، صديقتي الموهوبة بتول عرفة، أتمنى لكي كل الأشياء الجميلة في هذا العالم، بحبك جدًا".

وكشفت المخرجة بتول عرفة عن مفاجأة جديدة تجمعها بالنجمة اللبنانية كارول سماحة، والملحن سليم عساف، أغسطس الماضي.

كانت المخرجة بتول عرفة قد نجحت في تقديم شكل جديد لعالم الكليبات في مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هاني شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، في أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هاني شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغاني كاورل ويتفاعل معها، ليظهر في دور الحبيب والزوج التي تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس.