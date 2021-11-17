ريهام حجاج تنعى محمود اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ريهام حجاج، الفنان محمود اللوزي والد يسرا اللوزي والذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين عن عمر يناهز 63 عامًا.

ونشرت ريهام صورة اللوزي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "البقية في حياتك يا يسرا يا حبيبتى شدي حيلك ربنا يصبركم يارب".

وتوفي صباح الإثنين الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".