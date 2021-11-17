شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم يشارك فى بطولة مسلسل "لون البحر" مع خالد النبوى وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مراد مكرم، في بطولة مسلسل "لون البحر"، الذى يلعب بطولته كل من الفنان خالد النبوى وعائشة بن أحمد، و يتكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب.

ويصور حالياً الفنان مراد مكرم أحداث دوره بمسلسل "الغرفة 207" بطولة الفنان محمد فراج، و يكتبه تامر إبراهيم ويخرجه تامر عشرى ، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ويجسد مراد شخصية تدعى "ميكائيل" وهو صاحب الفندق.

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب.

وفى سياق آخر، عرض مؤخراً لـ مراد مكرم حدوتة "سكر مر" إحدى حواديت مسلسل "ورا كل باب"، على قناة الحياة، وشارك في بطولتها كل من فريال يوسف، إيهاب فهمى، منة فضالى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن مراد مكرم يشارك كضيف شرف في مسلسل "وعد الشيطان" مع النجم عمرو يوسف، ويشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.