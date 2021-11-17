شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الرعب Resident Evil: Welcome to Raccoon City والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى فيديو ترويجى أخير لـ فيلم الرعب القادم يوم 24 نوفمبر الجارى، وسيصل تحت اسم Resident Evil: Welcome to Raccoon City، وكشف الفيديو عن عدة مشاهدة مرعبة تشويقية، بالإضافة إلى جانب من أبطال العمل المنتظر الجديد.

فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City مقتبس من سلسلة ألعاب فيديو يابانية تحمل نفس الاسم، ويعتبر استكمالا لسلسلة الأفلام التي تقدمها ميلا جوفوفيتش، تأليف وإخراج يوهانس روبرتس، وتدور أحداثه الفيلم في أواخر التسعينيات، من بطولة كايا سكوديلاريو.

يدور فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City حول كون مدينة الراكون ذات يوم موطنًا مزدهرًا لشركة Umbrella Corporation العملاقة للأدوية، وهي الآن مدينة محتضرة في الغرب الأوسط، حيث ترك خروج الشركة المدينة أرضًا قاحلة مع وجود الشر العظي، وبالتالى عندما يتم إطلاق العنان لهذا الشر، يتغير سكان البلدة إلى الأبد ويجب على مجموعة صغيرة من الناجين العمل معًا لكشف الحقيقة وراء Umbrella وجعلها طوال الليل.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب الجديد Resident Evil: Welcome to Raccoon Cityكل من كايا سكوديلاريو، هانا جون كامين، نيل ماكدونو، توم هوبر، روبي اميل، دونال لوج، أفان جوجيا، آفا بلاكويل، ستيفاني هوكينز، ليلي جاو، مارينا مازيبا، ناثان ديلز

كما يصل فيلم الإثارة والكوميديا الجديد Ghostbusters: Afterlife، في 19 نوفمبر الجارى في عدد من الدول الكبرى حول العالم، على ان يصل إلى أغلب دور العرض حول العالم قبل نهاية الشهر الجارى، ومن إنتاج شركة سونى.

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife.