محمد هنيدي لـ فايز المالكي: ” انت صاحي من النوم عشان تسأل الأسئلة دي؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:48 صباحاً - دائما ما يشارك الفنان السعودي فايز المالكي متابعيه على تويتر بكتابة تغريدات طريفة واخرى تستطلع ارائهم في مواضيع منوعة.

وفي احدث تغريداته، كتبت فايز المالكي: “الحين اذا قال لك واحد #على_شحم تزعل والا تمشى والا تلعن ابو جدفه كل واحد يعطيني رايه”.

وقد تفاعل الفنان المصري محمد هنيدي على طريقته الطريفة مع تغريدة فايز المالكي حيث كتب “يعني انت صاحي من النوم وبتصحي الناس بعد الفجر عشان تسأل الاسئلة دي؟!”.

وتابع “مش فاهم يعني حد قالهالك في الحلم يا فايز وعايز تشوف هتعمل ايه معاه قبل ماترجع تنام تاني؟”.