شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أبطال جدد أمام ليام نيسون فى فيلم الإثارة Marlowe .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عدد من الفنانين لأسرة فيلم الإثارة الجديد Marlowe، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى ليام نيسون، وهم ديان كروجر وجيسيكا لانج وأديويل أكينوي-أجباجي وآلان كومينج وداني هيستون وإيان هارت وكولم ميناي، حيث التحقوا بالعمل الذى يتم تصويره الآن ما بين أيرلندا وإسبانيا.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، يقوم بـ كتابة السيناريو ويليام موناهان (The Departed)، العمل الجديد مستوحى من رواية The Black-Eyed Blonde للكاتب جون بانفيل، بالمشاركة مع المؤلف نيل جوردان (The Crying Game) الحائز على جائزة الأوسكار.

ولم تكشف الشركة المنتجة معلومات حول موعد طرح الفيلم الجديد Marlowe، لكن وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، من المقرر ان يصل العمل الجديد قبل نهاية العام المقبل 2022، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للانتهاء من العمل على الفيلم الجديد.

يدورفيلم Marlowe عندما يتم تعيين المحقق الخاص فيليب مارلو (نيسون) للعثور على الحبيب السابق للوريثة، تبدو القضية مفتوحة ومغلقة، لكن Marlowe سرعان ما يجد نفسه في بؤرة صناعة السينما في هوليوود وينجذب عن غير قصد إلى تبادل إطلاق النار لممثلة هوليوود الأسطورية وابنتها الطموحة التخريبية.

ستلعب كروجر دور كلير كافنديش، المحرضة على المؤامرة، التى ترث سحر لا يقاوم من والدتها سيئة السمعة، دوروثي كافنديش، التي تلعب دورها جيسيكا لانج الفائزة بجائزة الأوسكار، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ومن المقرر أن يلعب هارت دور المحقق جو جرين، بينما يلعب كولم ميني دور بيرني أولز، محقق DA وشخصية تشاندلر الأخرى المتكررة من القصص الأصلية.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، سيلعب داني هيوستن دور مدير النادي الريفي الملون فلويد هانسون، كما سيلعب Akinnuoye دور Cedric، اليد اليمنى لرجل العصابات الذي يرتدي ملابس حادة، Lou Hendricks، الذي يلعبه Cumming.