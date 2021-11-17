سوسن بدر تشارك في فيلم "الحلم" عن الراحل محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها الصوتية في الفيلم الوثائقي لمصفف الشعر الراحل محمد الصغير.

وشاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بمقطع فيديو، للفيلم القصير الذي يحمل اسم "حلم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" سعيدة بمشاركتي الصوتية في فيلم قصير، عن مسيرة الصديق والأخ محمد الصغير، ومن إخراج محمود رشاد".

ويتناول الفيلم قصة كفاح الراحل، منذ بدايته وحلمه الكبير بأن يصبح واحدًا من أهم مصففي الشعر بمصر، حتى أصبح واحدًا من أهم النجوم بجيله.

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، 29 يناير الماضي.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".