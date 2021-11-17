محمد رمضان برفقة نجوم عالميين في لوس انجلوس.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مجموعة الصور الجديدة له عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي أثارت حماس متابعيه وجمهوره. فقد ظهر محمد رمضان بإحدى المناسبات برفقة نجوم عالميين منهم ​مساري​ و​دوجا كات​ وملكة جمال الولايات المتحدة اللبنانية ​ريما فقيه​ وزوجها المنتج العالمي وسيم صليبي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وكان صدم ا رمضان المتابعين بعد نشره صورة له أثناء الإستحمام. وفي التفاصيل شارك محمد رمضان الجمهور صورة له مثيرة للجدل، تحت الدوش، ويأخذ حمامه، وإكتفى بالتعليق برمز الإصبع، الذي يدل على لقبه “Number 1”.

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