تداول فيديو اباحي لـ هاندا ارتشيل.. ولكن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - تحظى النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ بشعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، خصوصا بعد مسلسلها الأخير “​أنت أطرق بابي​” الذي خاضت بطولته الى جانب النجم التركي ​كرم بورسين​.

ويبحث الجمهور دائما عن صورها الجديدة والقديمة، لكن تظهر احيانا صورا لها مركّبة ومزيفة يقال تحتها انها هي تمارس الجنس، والحقيقة انه رابط لفيديو اباحي لممثلة إباحية ولا علاقة لهاندا به لا من قريب ولا من بعيد.

وكانت قد تصدّرت الممثلة التركية #هاندا ارتشيل غلاف مجلة “ان ستايل” بنسختها التركية، وتطرّق اللقاء معها إلى الحديث عن المرأة والعنف والبيئة والأزياء، وعلاقتها بالممثل كرم بورسين.

وأظهرت هاندا جانباً من شخصيتها وهي الاهتمام بالبيئة والاستدامة، حيث قالت: “أحرص على عدم استخدام البلاستيك إلا إذا اضطررت لذلك، وعدم إهدار المياه غير الضرورية، وشراء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت نفسه أفصل القمامة في منزلي عن الورق والزجاج والبلاستيك، وأجمع القمامة التي أراها عندما أكون في الإجازة أو في الغابة”.

كما تحدّثت عن الحرائق التي طالت الغابات في تركيا الصيف الماضي، وقالت إنّها أثّرت عليها بشدة: “بكيت لأيام وأنا أفكر في المخلوقات التي تضررت في تلك الكوارث”، لافتة إلى أنّها عندما حاولت المساعدة قدر استطاعتها، هدأ حزنها.

أما عن علاقتها بكرم بورسين، فقالت: “بعد قضاء معظم وقتنا معاً، أصبح كرم أكثر شخص يعرفني ويفهمني. من حسن حظي أن أكون شريكة مع شخص أعرفه جيداً، وصولنا إلى مرحلة التفاهم من دون الحاجة للكلام، وهذا بالطبع ينعكس على الشاشة بطريقة مختلفة”.