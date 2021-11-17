منى واصف تغنّي لأمّ كلثوم في كواليس “الهيبة – جبل”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - نشرت خبيرة التجميل ماري لو المشرفة على مكياج أبطال مسلسل “#الهيبة – جبل” مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، وهي تضع المكياج الخاصّ بشخصية ناهد عمران التي تؤدّيها الفنّانة السورية منى واصف.

وظهرت واصف في الفيديو وهي تغنّي لأمّ كلثوم بطريقة حازت إعجاب الجمهور الذي أثنى على صوت “أم جبل”.

ونشرت ماري فيديو وهي تنفّذ المكياج للممثّل وسيم قزق الذي يؤدّي شخصيّة الداعشي أبو الوليد، وعلّقت على الفيديو قائلة: “الجميع يخيفهم شكله لأبي الوليد في “الهيبة – جبل”، إلّا أنا، فهو يضحكني كثيراً بسبب الحركات التي يؤدّيها بوجهه تزامناً مع تنفيذي المكياج”.