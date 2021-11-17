كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - نشرت خبيرة التجميل ماري لو المشرفة على مكياج أبطال مسلسل “#الهيبة – جبل” مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، وهي تضع المكياج الخاصّ بشخصية ناهد عمران التي تؤدّيها الفنّانة السورية منى واصف.
وظهرت واصف في الفيديو وهي تغنّي لأمّ كلثوم بطريقة حازت إعجاب الجمهور الذي أثنى على صوت “أم جبل”.
ونشرت ماري فيديو وهي تنفّذ المكياج للممثّل وسيم قزق الذي يؤدّي شخصيّة الداعشي أبو الوليد، وعلّقت على الفيديو قائلة: “الجميع يخيفهم شكله لأبي الوليد في “الهيبة – جبل”، إلّا أنا، فهو يضحكني كثيراً بسبب الحركات التي يؤدّيها بوجهه تزامناً مع تنفيذي المكياج”.
كانت هذه تفاصيل خبر منى واصف تغنّي لأمّ كلثوم في كواليس “الهيبة – جبل”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.