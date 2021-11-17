رغم الظروف الصعبة.. لبنان يتوج هذا الشاب بـ “Mr. Lebanon” لعام 2021

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الا ان ذلك لم يمنع من انتخاب ملك جمال هذا العالم حيث فاز بلقب “Mr. Lebanon” الشاب هادي فخر الدين.
وأعلن فخر الدين الخبر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كبت: “ملك جمال لبنان لعام 2021” وذلك في خاصية التعريف الخاصة فيه.
كما كشف الصحافي ايلي مرعب ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت في لجنة تحكيم حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “النجمة #هيفا_وهبي ما غنِّت ولا اغنية في حفل ملك جمال لبنان كانت فقط ضمن لجنة التحكيم.”.
ونشر هادي فخر الدين عبر خاصية الستوري في صفحته الخاصة مقاطع من الحفل الذي أقيم لهذه المسابقة كما شارك التعليقات المباركة له من الأقارب والأصدقاء.
وكان قد فاز بلقب “Mr lebanon 2019” الشاب محمد سندكلي ليسلم اليوم هذا المنصب لفخر الدين. موقع “الفن” يتقدم بالتهاني للفائز هادي فخر الدين ويتمنى له المزيد من النجاحات.
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