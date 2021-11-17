روان بن حسين تخضع لعملية استخلاص خلايا جذعية من مناطق حساسة من جسدها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً - نشرت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، مقطعا مصورا أثار الجدل بين متابعيها حي ثوثقت فيها عملية استخلاص خلايا جذعية من أماكن حساسة بجسدها.

ونشرت روان بن حسين المقطع عبر حساباتها بمواقع التواصل، حيث ظهرت داخل غرفة العمليات وهي واعية حيث أخذت بنج نصفي فقط، وتشرح طبيعة العملية التي تجريها.

وكانت روان بن حسين، تستلقي على بطنها بينما يقوم الطبيب الذي يجري لها العملية من الخلف. وقالت روان أن هذه العملية نوع جديد من أنواع عمليات التجميل حيث تسحب الدهون من الجسد. بعد ذلك يفصل منها خلايا جذعية معينة ثم تحقن في الرأس للعناية بالشعر.

وأوضحت الفاشينستا الكويتية أن أثر هذه الخلايا على الشعر، قد يدوم لمدة 8 أشهر.

وتعرضت روان لانتقادات حادة لتشرها مثل هذه الفيديوهات التي وصفها النشطاء بالفاضحة، متهمين إياها بأنها تهدف لجذب المتابعين بأي وسيلة.