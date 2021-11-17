شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى من تكفيرى بـ "الاختيار" لضابط أمن وطنى فى "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عابد عناني في بطولة مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة وإخراج عادل أديب، والذي يتواصل تصويره للأسبوع الثاني على التوالي، ويجسد عنانى ضابط أمن وطنى ومتزوج من ميرهان حسين ابنة محمود حميدة وتحدث العديد من المواقف والأزمات التي يتدخل لحلها.

ويأتي تجسيد عابد عنانى لدور ضابط أمن وطني في مسلسل "نقل عام"، بعدما حقق شهرة كبيرة من خلال دور التكفيري عماد عبد الحميد والذى جسد شخصيته في مسلسل "الاختيار" بجزئية الأول والثاني، في شهر رمضان 2020، و2021.



عابد عناني بشخصية التكفيرى عماد عبد الحميد من مسلسل الاختيار

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.

وانتهى عابد عنانى مؤخراً من تصوير فيلم "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي.

كما يشارك عابد عنانى فى بطولة فيلم "فارس" مع أحمد زاهر وحسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم فى اطار اكشن اجتماعى.