شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: زكى طليمات مكانش عايزنى فى معهد التمثيل.. وبص لى بقرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى ، والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وخلال اللقاء تحدثت الفنانة الكبيرة عن مشوارها الفني الكبير، وذكريات بداياتها الفنية وعلاقتها مع عمالقة الفن.

وحكت سميحة أيوب خلال الحلقة قصة التحاقها فى بداياتها بالمعهد العالى للفنون المسرحة واستقبلها الفنان الراحل زكي طليمات، وقالت: "زكى طليمات فى اختبار المعهد بص لى بقرف ومكانش عايزنى، لقانى محضرة كويس، قال لى: تعالى خدى احفظى، جيت تانى يوم جاهزة".

وأضافت: "مع الوقت قال لى: أول مرة فى حياتى يخونى ذكائى، أنا حصلت على استثناء من وزير المعارف إنك تكونى طالبة نظامية فى المعهد، وبالفعل التحقت بفرقته المسرحية".

وعن زواجها من شكرى سرحان صرحت: "اتجوزت شكرى سرحان 3 سنين وقعدت فى البيت، وسيبت المعهد، ولما سقطت الأقنعة رجعت تانى المعهد، وزكى طليمات زعل منى جدا".