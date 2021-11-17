شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: دلوقتى اللى يعمل مسلسل يحس إنه نجم.. مع إن الزمن غالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى ، والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس مساء الثلاثاء، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وخلال اللقاء تحدثت الفنانة الكبيرة عن مشوارها الفني الكبير، وذكريات بداياتها الفنية وعلاقتها مع عمالقة الفن.

وكشفت سميحة أيوب خلال الحلقة أنها رفضت العمل بالسينما لمدة 18 عاما حتى جاءها "تليفون" من المخرج سامح عبد العزيز، قال لى: "عايز أشرب معاكى فنجان قهوة، مكنتش أعرفه، قلت له: أنت أخرجت إيه، قال لى: الفرح، قلت له: لا تعالى، واشتغلت معاه تيتة رهيبة".

وانتقدت سميحة أيوب سلوكيات بعض فنانى الوقت الحالي، قائلة: "اللى بيعمل مسلسل خلاص بيحس إنه نجم، مع إن الزمن غالب".

وكشفت سميحة أيوب أن اسمها فى بداية مشوارها الفني كان سميحة سامى، وظهر ذلك خلال تقديمها فى المسلسل الإذاعى "عذراء الربيع" بعد ذلك غيرت اسمى لسميحة أيوب.