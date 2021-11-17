شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف عن مشاركتها فى "سكر مُر": الله يكون فى عون الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة فريال يوسف إن نجاح حكاية "سكر مُر" من مسلسل "ورا كل باب" جاء بفضل الله في المقام الأول ثم فريق العمل الكبير الذي عمل في المسلسل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "الله يكون في عون أي أم في المطلق، ما بالك بالأمهات التي لديها أطفال تعاني وتحتاج لرعاية خاصة، الموضوع مرهق، وأنا عشت الفترة دي في فترة التصوير وكان مجهود نفسي كبير، وأنا بكيت كتير أنا ومراد".

وقالت: "المشاعر كانت قوية في المسلسل، والكلام مكتوب بطريقة عميقة جدا، والطفل آدم لعب دور كبير جدا في العمل ده، وكان له دور إن المشاعر تطلع صادقة وبالإحساس ده".