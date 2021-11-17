شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الجسر" لـ عمرو سعد ونيللى كريم آخر ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج بيترميمى على الانتهاء من تصوير مسلسل "الجسر" من بطولة عمرو سعد ونيللى كريم، والذى يعرض في 6 حلقات فقط على إحدى المنصات الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل أواخر شهر ديسمبر المقبل، ويتبقى لصناعه 3 أيام فقط، وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً، حيث صورت أسرة المسلسل ما يقرب من شهر في عدة مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللى كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ، جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وفى سياق أخر، تبدأ نيللى كريم عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "الجسر"، التحضيرات المبدئية لمسلسلها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى، والذى يحمل عنوان مبدئى "أحوال شخصية"، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.