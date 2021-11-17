شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: فنانات جيلى لم يشغلهن الشعر والرموش.. كنا بنفكر هنقول إيه للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وخلال اللقاء تحدثت الفنانة الكبيرة عن مشوارها الفني الكبير، وذكريات بداياتها الفنية وعلاقتها مع عمالقة الفن.

فى البداية قدمت صاحبة السعادة إسعاد يونس، سيدة المسرح العربى سميحة أيوب واصفة إياها بأنها صاحبة ثانى أكبر مشوار فنى بعد أمينة رزق، وقالت لها: "أنا مرعوبة وأنا قعدة قدامك".

وخلال اللقاء تحدثت سميحة أيوب عن عشقها للمسرح قائلة: "كنت بشتغل فى السينما عشان أصرف على المسرح، ومحظوظة بأنى ولدت فى وقت خصب وعاصرت قضايا الستينيات خلال وهج الحركة المسرحية والنقدية والموسيقية، ومن هنا موهبتى اتبنت".

وأضافت سميحة أيوب أن الأجيال المتعاقبة من بعدى حظهم سيئ، أنهم لم يعاصروا هذا الجيل الذهبي، وذلك المناخ الثقافي المتوهج، وقالت: "فنانات جيلى مكانوش بيفكروا فى رموش وشعر، كنا بنفكر هنقول إيه للناس وساعدنا مناخ البلد، كان فيه اهتمام بالفن". وتابعت سميحة أيوب: "خدت وسام الدولة وأنا فى سن صغيرة، وكان لازم أحافظ على المكانة دى".