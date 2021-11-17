شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون بطل ومخرج 5 Lethal Weapon بعد 23 عامًا من عرض آخر أجزاء الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ميل جيبسون عن مفاجأة لجمهوره مؤخراً، بعدما أدلى بتصريح أكد فيه على عودته لبطولة وإخراج أحد أفضل أفلامه في التاريخ، وهو فيلم Lethal Weapon من خلال جزء جديد يعود به إلى الفيلم بعد 23 عاما من آخر جزء تم عرضه للفيلم، وفقاً لموقع الديلى ميل.

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير بذلك يعود إلى رائعته المفضلة الذى شارك في بطولتها وشكل ثنائياً بارزاً برفقة صديقه دانى جلوفر في بطولة الفيلم الذى تم انتاجه على مدار أربعة أجزاء قبل قرار العمل على جزء جديد.



ميل جيبسون ودانى جلوفر أثناء المشاركة فى الفيلم

من ناحية أخرى سبق وكشفت عده تقاريرأجنبية، عن انضمام النجم العالمي ميل جيبسون في بطولة فيلم الأكشن The Continental المقررطرحه عبر شبكة Starz الفترة المقبلة، والذي سيسرد قصة تطوير الفندق الفخري الذي يلجأ إليه القتلة في أحداث سلسلة جون ويك للنجم العالمي كيانو ريفز.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن جيبسون سيلعب دورالبطولة في الفيلم الذى انطلقت التحضيرات له عام 2018، ولم يكشف التقريرعن توقيت عرض الفيلم عبر الشبكة الشهيرة واكتفى ان يعلن عن انضمام جيبسون.

ومن المقرر أن يسرد فيلم "The Continental" قصة "الفندق الشهير ذا كونتيننتال، وبداية تأسيسه عام 1975، من قبل وينستون سكوت، الذي كان يرغب في مواجهة ماض اعتقد انه تركه خلفه، وسرعان ما تتوالي الأحداث ويرسم وينستون مسارًا مميتًا عبر العالم السفلي الغامض في نيويورك في محاولة مروعة للاستيلاء على الفندق الشهير، والذي يعد بمثابة نقطة التقاء لأخطر المجرمين في العالم.