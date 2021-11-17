شكرا لقرائتكم خبر عن العندليب فى قلب السعودية.. عبدالحليم حافظ حاضر بين الجمهور العربى بـ100 قطعة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت ليلة العندليب عبد الحليم حافظ قلوب الجمهور العربى، وتحديدا زائري موسم الرياض فى نسخته الثانية، والمقام حاليا على الأراضى السعودية، حيث تصدرت مقتنياته مسرح "العندليب" فى منطقة البوليفارد، بموسم الرياض، بحوالى ما يقرب من 100 قطعة من مقتنايته، ويوجد منها ما يعرض للمرة الأولى للجمهور العربى، ويأتى المعرض على هامش العرض الاستعراضى الذى يمتد لاكثر من ساعتين عن حياته.

ويضم المعرض مجموعة من مقتنياته مثل الإكسسورات، الساعات، الملابس، الميكرفون الذهبى الذى غنى به وصلته الأخيرة، ومقتنيات أخرى تعرض لأول مرة، ومن المقرر أن ذلك المعرض سيجوب به أقارب العندليب عدة دول، خاصة أن تلك المقتنيات هى ملك لجمهور العندليب. يشار إلى أن مسرح العندليب من تنفيذ شباب سعودى واستغرق تنفيذه ما يقرب من شهرين علي اقصى تقدير.

من جانبه أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 3 ملايين زائر بعد شهر فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود.