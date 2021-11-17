شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحيى حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" وتغنى "أرض الأحلام" مع ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى يقام هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهى دورة استثنائية، حيث يلتقى أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

يأتي ذلك بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وزير السياحة والآثار د. خالد عناني، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ومحافظ الفيوم، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور أشرف رضا، واللواء أحمد حمدى رانيا حمودة، ريم عبد المجيد وريم حمودة، فايزة هنداوي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر.

وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، ويرأس المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.

يذكر أن هذه الدورة من الملتقى، هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقى أولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التى يقدمونها.

ويشارك فى المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.