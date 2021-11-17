شكرا لقرائتكم خبر عن التخت العربى المصرى يبهر جمهور الرياض بأروع المقطوعات الموسيقية فى "المربع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر التخت العربى المصرى جمهور الرياض والسعودية بشكل عام بأروع المقطوعات الموسيقية، حيث قدم التخت مقطوعات لأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، ونجاة وغيرهم.

وتفاعل جمهور "المربع" مع عزف المقطوعات، بالإضافة إلى عزف أساتذة الموسيقى العربية، لاسيما أن التخت العربى المصرى يعد من أفضل التخوت المتواجدة فى موسم الرياض، إذ يخدم التخت جمهور المربع بشكل خاص.

وتضم منطقة "المربع" 7 أماكن عالمية، منها أماكن إيطالية وفرنسية، وإسبانية، وغيرها من الأماكن التى تجذب الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة فى المملكة السعودية، بالإضافة إلى الجمهور الزائر لموسم الرياض.

من جانبه أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 2 مليون زائر بعد 20 يوما فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود.