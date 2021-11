شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمى لفيلم "Don't Look Up" بطولة ليوناردو دى كابريو وجنيفر لورانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع الفيلم الكوميدى Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس وميريل ستريب وجونا هيل، البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.

وكانت شبكة نيتفلكس قد كشفت عن فيديو ترويجى للفيلم ووصلت مدة الفيديو الجديد إلى دقيقة و58 ثانية، وكشف عن مجموعة من اللقطات الدرامية، والتشويقية لأبطال فيلم Don't Look Up الجديد.

تدور قصة العمل حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) يتوصلان لاكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، ولكن المشكلة انهم اكتشفوا أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي (مخرج فيلم The Big Short)، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي (المعروف باسم كيد كودي)، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي.