شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: أهلى خاصمونى لما دخلت عالم الفن وكان نفسى أكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، خلال لقائها مع برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إنها دخلت مجال التمثيل ضد رغبة أسرتها، وأن أهلها خاصموها، ولكنها عندها أصبحت مشهورة كفنانة محترمة طلبوا ودها بعد ذلك.

وأشارت سميحة أيوب إلى أنها غيرت اسمها مرتين، الأول عندما عملت في الإذاعة أطلقت على نفسها اسم سميحة سامي، وبعد ذلك عندما قدمت فيلم شاطئ الغرام أطلقت على نفسها اسم ناهد فريد ووقتها كانت حاملا.

وأشارت سميحة أيوب إلى أنها دخلت عالم التمثيل صدفة عندما ذهبت مع صديقتها إلى معهد التمثيل، وكان عمرها 14 سنة، ودخلت اللجنة وكانت تضم زكي طليمات وصلاح الدين باشا وجورج أبيض، ووقتها قاموا بإدخلها المعهد كاستماع فقط وليست كطالبة نظامية، ووقتها كان طليمات غير مقتنع بها، مؤكدة أنها أحبت الفن من من فيلم الحذاء الأحمر، وكانت تتمني أن تصبح راقصة باليه.

وأشارت سميحة أيوب إلى أن طليمات بعد ذلك اقتنع بها، وكان قد كون فرقة كان المسرح الحديث من طلبة المعهد ومنحها دور البطولة في مسرحية البخيل لـ لومير، وكان يعطيها مكافأة 6 جنيهات في الشهر.

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي كرّم فى دورته السادسة دورة "سميحة أيوب"، خلال حفل ختامه، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بعض الشخصيات الفنية الشابة وهم، الفنان محسن منصور، والفنان سامح بسيونى باعتباره أفضل شخصية مسرحية شابه، والفنان محمد عبد الرحمن.

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وانطلقت الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.