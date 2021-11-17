ياسمين صبري تخطف الانظار بجمبسوت احمر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 02:50 صباحاً - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري على متابعيها بصورة جديدة عبر حساباتها على مواقع الواصل الاجتماعي.
وخطفت ياسمين الأنظار بأناقتها وإطلالتها الكلاسيكية بجامبسوت باللون الأحمار وماكياجها الناعم الذي تضمن ألواناً ترابية.
ونشرت ياسمين مؤخراً صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية “الستوري”، إلا أن هذه الصورة، حملت الكثير من المعاني خاصة وأنها ذكرت فيها “شاهدوني وأنا انمو”.
متابعو صبري تداولوا الصورة وأشاروا إلى أنها حامل، خاصة وأن داخل الصورة، “ضوء” يخرج من بطن أنثى، وإنهالوا بتعليقات التبريك، متمنين أن يكون هذا الأمر حقيقياً وأن لا يكونوا قد تكهنوا بشكل خاطئ.
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