بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه النجم التركي بوراك أوزجيفيت عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات، بعد اتهامه بإهانة بعض العمال في مسلسله “قيامة عثمان”.

تعود الواقعة لديسمبر الماضي، حيث اتهم 4 عاملين في مسلسل “قيامة عثمان” بوراك أوزجيفيت بإهانتهم وتوجيه بعض الشتائم لهم في كواليس التصوير.

وحاول بعض الأشخاص التوسط لحل الأزمة بعيدًا عن القضاء، لكنهم لم ينجحوا بذلك، وكان هناك بعض الشهود الذين أكدوا الواقعة مما صعب موقف بوراك، بحسب موقع ntv.

وجهز المدعي العام لائحة اتهام أكدت وجود شبهات كافية ضد بوراك وطلب سجنه، على أن يقف بوراك أمام القاضي خلال الأيام المقبلة.

فيما نشرت شركة الإنتاج بيانا أكدت دعمها لبوراك أوزجيفيت وأنه نجم خلوق ولا يمكن أن تصدر منه تصرفات غير لائقة.

ومن جانبه يتجاهل بوراك أوزجيفيت كل الأخبار وينشر صور له مع زوجته وابنهما ولا يتحدث عن الأمر.

الجدير ذكره أن مسلسل “قيامة عثمان” من بطولة بوراك أوزجيفيت، وعائشة جول جوناي، إيمره باسالاك.