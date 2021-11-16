مى سليم بعد عرض "اللمبى فى الجاهلية"بموسم الرياض: "الجمهور السعودى بيحبنا"

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

عادت الفنانة مى سليم من الأراضى السعودية فجر أمس الإثنين بعد مشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية "اللمبى فى الجاهلية"، مع النجم الكوميدى محمد سعد، وأعربت مى عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور السعودى على العرض، معلقة:"رد الفعل كان مبهر، ويعبر عن مدى حب الجمهور السعودى للفن المصرى، وسعيدة بوقوفى أمام محمد سعد، فهو يعتبر واحد من أهم نجوم الكوميديا فى الوطن العربى".



وعرضت مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من يوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر، وشارك فى بطولة المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح و منير مكرم، وإخراج تامر كرم

وكانت الفنانة مى سليم، قد روجت لمسرحية "اللمبى في الجاهلية" التي تشارك فيها ومن بطولة النجم محمد سعد، ونشرت مى صورة لبوستر المسرحية عبر حسابها على إنستجرام.

وقد أعربت مى سليم لـ"اليوم السابع" عن سعادتها لتكرار التعاون مع سعد مرة أخرى بعد مشاركتها معه فى فيلم "محمد حسين"،

تشارك الفنانة مى سليم في المسلسل الأردنى "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل عديدة تقع فيها الأسر العربية وتجسد مى سليم دور فتاة مصرية ابنه الفنانة منى عبد الغنى، وتتعرض للعديد المشاكل بسبب حبها لأحد الشباب ويشارك في الفيلم عدد من النجوم العرب والخلجيين.

ويعرض لمى سليم حاليًا فيلم 200 جنيه الذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.