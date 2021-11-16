“قطوع ومرق”.. نيكول سابا تتعرض لحادث بشع في كواليس فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة اللبنانية نيكول سابا لحادثة مفاجئة يوم أمس خلال تصوير أحد مشاهدها في فيلم “مفتاح الحب” في أبوظبي، حيث سقطت في بركة مياه ولم تصب بأي أذى.

وشاركت نيكول سابا الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل الحادثة قائلة: “الحمدلله قطوع ومرق على خير، امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمدلله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن، الله يبعد عنكن كل مكروه”.

كما شاركت فيديو من إحتفال فريق عمل الفيلم الذي احتفل بسلامتها ومرور الحادث على خير، وعودتها لاستكمال التصوير.

وشكرت نيكول كل من ساعدها من الشباب المتواجدين، وقالت أنها ستعرض ما حصل معها في وقت لاحق، مضيفة “الله يبعد العيون”.

الجدير ذكره أن نيكول سابا تعود من خلال فيلم “مفتاح الحب” بعد غياب حوالي 6 سنوات عن تقديم أي أعمال سينمائية، والفيلم من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار بسام علي ويشارك في بطولته أيضًا، ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.