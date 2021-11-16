بث مباشر يضع باسم سمرة في موقف صعب.. هذا ما فعله تحت تأثير الكحول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشعبي عمدة، من خلال بث مباشر على حسابه بـ”فيسبوك” تداولته عدة حسابات على الموقع، عن واقعة حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، مشيرًا إلى أن ما حدث بينهما بسبب إفراط باسم في تناول الخمور التي جعلته غير واعٍ لتصرفاته في أحد الملاهي الليلة.

وظهر عمدة في الفيديو ساردًا تفاصيل الواقعة قائلاً: “جاء باسم سمرة في الملهى الليلي الخاص بي، برفقة مخرجة ومخرج، وهو في قمة عدم الوعي، فأوصيت العاملين بالاهتمام به واتقاء ما يفعله خاصةً أني أعلم كم المشاكل التي يُحدثها وهو مخمور”.

وأضاف: “فيه فنان كنت بحبه بس هو قليل الأدب وهقولكوا قليل الأدب ليه، وهو باسم سمرة الممثل وفي التمثيل بيعجبني جدًا زمان في فيلم “الجزيرة و”عمارة يعقوبيان”، ووصيت الناس عليه، لأن أنا مش جديد أنا في الوسط الفني من عشرين سنة”.

وتابع عمدة: “وفجأة لقيناه بيسلم على الستات ويبوس إيديهم وهو راجل ونجم يعني بس، فقولتله يا نجم ممكن تخاف على شكلك شوية بلاش الطريقة دي عشان الناس هتزعل منك، ورد عليا لا أنا بعمل إيه أنا برقص أهوه، وبعدها بشوية وقع على ترابيزة تانية وهو بيرقص، وفي الآخر زود قلة الأدب، أنا بقولك لو مش قد السكر ماتسكرش ومش قد الشرب ماتشربش”.

واستكمل: “أنا من البيت للكباريه معنديش مشكلة وواضح وصريح وشغلي شرعي طبقًا لقانون الدولة، فمش موضوع تريند واللي عارفني عارف إن ماليش في الكلام ده، واللي خلاني أتكلم معاك بلهجة شديدة في الحوار هو إني شوفتلك كذا موقف مع فنانين شباب جداد وحظك إنهم لسة شباب مؤدبة بيشتروا خاطر الناس أنا مابشتريش غير الأصول والرجولة من باب واحد وأنت مبتفهمش فيهم، لأن أنت لو جايلي ضيف أنا مش بتكلم في ماديات والموضوع مش ماديات خالص، بس تحترم البيت أو المكان اللي أنت داخله وشغلك احترمه، بس هو واضح إنك فاضي وهلاس ومعندكش فن تقدمه وبقيت بتقول أي حاجة في أي حاجة، عايز تعمل تريند”.

وتابع: “باسم سمرة اللي شوفته في أول حاجة عمارة يعقوبيان لما كان مش راجل، أول ما بقى راجل مبقاش يفهم في الرجولة، واضطريت إني ألجأ لقواعد شغلي وكلمت اللي ماسك شركة الأمن عندي ويتفضل وميدفعش مليم وهنستأذنك مش هينفع تكمل عشان أنت مبسوط زيادة عن اللزوم وتروح ونوصلك لحد البيت كمان، وقال مش هخرج من هنا وطز في فلان وعلان، عايز أقولك كلمتين، وربنا يهديك ويكرمك لنفسك وبطل تبقى شوارعجي وعربجي الفنان يبقى محترم وراقي بيطور من حياته وثقافته ومعيشته مش قليل الأدب وصاحب علي علوكه وأشرف كخة زيك، بس أنت مش محترم ومش جدع ورجعت بليل تتصل بيا تقولي أنا مش هحلك ومش هسيبك وكلمت فلان وعلان أنت متعرفنيش وقولتله بص ياض أنت مش راجل واللي بيعمل مبيقولش، أنا هعمل ولو عايز أجيبك لو ليا حق هلجأ للقانون الأول ولو مجابوش هجيلك قلب بيتك فربنا يهديك وبطل تتمنظر على الشباب الجداد”.

وأشار عمدة إلى أزمة باسم سمرة مع المطرب عمر كمال، قائلًا: “عمر كمال شاب ونجم جميل لسة جديد متجيش عليه، وبقولك قدام الناس، وأقولك العمدة نو والعمدة بحب الناس مالوش في المشاكل ولو عايزني أنا موجود ومكاني وبيتي معروف وتحت أمرك وأمك وأبوك، والرسالة وصلت وشكرًا المرة الجاية هكلمك من قلب بيتك”.