سمية الخشاب بتصريح ناري: “ضل الحيطة أحسن من الراجل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة المصرية سمية الخشاب والفنان ماجد المصري، ضيفان على برنامج “بصراحة مع” المذاع على شاشة MBC 1، والذي يستضيف نجمين يتحاوران حول أمور كثيرة في حياتهما الفنية والشخصية، حيث تحدثا خلال الحلقة عن الكثير من القضايا وحياتهم الشخصية.

وقالت سمية: “ليست نهاية العالم كون المرأة مطلقة، ومش عارفة ليه دايما الست بتتهاجم، وأنا برمجت دماغي إن ربنا خلقني مش ناقصة حد يكملني، وأنا مش محتاجة راجل في حياتي، لكن لو لقيت الشخص اللي يناسبني معنديش مشكلة”.

وأضافت: “الست تقدر تكون أو لا تكون من غير الراجل، وأنا مش في حرب ضد الراجل، بس أنا ضد المثل اللي بيقول ضل راجل ولا ضل حيطة، لأن ساعات بيكون ضل الحيطة أحسن من الراجل، لو هو مش سند.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت الجدل خلال تغريدة لها على “تويتر كتبت فيها: “جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة إزاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟”.

وردت على أحد متابعيها عبر تويتر، والذي سألت عن حب الحاج متولي لـخمس سيدات قالت: “طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة”.