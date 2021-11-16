طفلة سعودية تغني “ما قدرت أصبر” لـ عبدالمجيد عبدالله وتذهل المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، بالطفلة السعودية “فلولة”، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تغني إحدى أغنياته بعنوان “ما قدرت أصبر”، وسط اندماج وحماس كبيرين.

وقالت الطفلة السعودية، في الفيديو: “ما قدرت أصبر وجيتك قبل موعدنا بساعة.. والغريب إني لقيتك تنتظر قبلي بساعة.. دامك انت مثلي مشتاق ليه دايم بينا فراق”.

وشارك عبدالله الفيديو من خلال تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، وعلق قائلاً: “ياربي يخلّيها لأبوها ويحفظها”، وسط تفاعل كبير من المغردين.

واشتهرت الطفلة السعودية باسم “فلولة”، من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ظهرت فيه وهي متحمسة في أول يوم عودة إلى المدرسة، حيث كانت تودّع به والدها وتقول له: “باي باي”.

ونال مقطع الفيديو مشاهدات تخطت 150 ألف إعجاب، وسط تفاعل من المتابعين الذين أشادوا بالطفلة السعودية وخفة ظلها، فيما بدأ البعض ممازحة عبدالمجيد عبدالله بأن هناك من سيكمل مسيرته، والبعض طالبه بحفل غنائي.