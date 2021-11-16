هاني رمزي يتذكر طفولته بصورة طريفة.. تعليقات الجمهور مضحكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري هاني رمزي الجمهور صورة من طفولته، ظهر فيها ممسكاً بسماعة هاتف، كما الأطفال الذين ظهروا في الأفلام القديمة، وبدا من خلالها أنه يتحدث مع إحدى الفتيات في الطفولة، وفق تعليقه.

ونالت الصورة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها عدد من المتابعين وسط تعليقات عبروا فيها عن وسامة هاني رمزي في طفولته. ومازح البعض هاني رمزي، بسبب إمساكه الهاتف المنزلي قديماً، وهو يتحدث مع فتاة، وسط تعليقات ضاحكة حول حديثه مع فتاة في هذا العمر الصغير.

على صعيد آخر، يعرض للفنان المصري هاني رمزي، حالياً، فيلم “200 جنيه”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وكل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.