فلة الجزائرية تستفز الجمهور بوصلة مدح لنفسها: “أنا السلطانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة فلة الجزائرية ضجة واسعة بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور دونته عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تمدح نفسها، مؤكدة أنها الجزائر والصوت المعبر عنها، ما أثار استياء البعض وتأييد آخرين.

وفي التفاصيل، نشرت فلة الجزائرية صورة لها قالت فيها إنها الثقافة الحقيقية والإعلام بمساندة جمهورها، الذي تعتبره كنزها الغالي والباقي لها.

ويبدو من حديث فلة الجزائرية أنه رد على مهاجمة البعض لها لعرقلة مسيرتها، غير أن حديثها قوبل لدى البعض بالرفض، مؤكدين أن بعض الكلمات خانها فيها التعبير.

وكتبت فلة الجزائرية، قائلة: “واقفة كالنخلة.. مستمرة وأنا الجزائر أنا السلطانة أنا الثقافة أنا الحقيقية أنا الإعلام.. جمهوري كنزي الغالي والباقي مش مهم زيادة عبء فقط امبراطورية السلطانة مستمرة.. صباح الفل على الكل”.

وكانت قد أجهشت الفنانة فلة الجزائرية بالبكاء في مقابلة تلفزيونية سابقة، عندما تحدثت عن السبب وراء غيابها طوال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تبعد بإرادتها، لكنها أبعدت عن الساحة الفنية قسراً.

وشددت فلة الجزائرية على أنها لم تعتزل الفن على الإطلاق، ويحدث أن تبعد أو تتوقف عن الإنتاج الغنائي، مبينة أنها لا تملك نفوذاً أو شركة كي تستمر، وأنها غنت للمرأة وحقوقها والأطباء، منوهة بأنها أنتجت ألبوماً غنائياً جديداً العام الماضي.

وتمنت فلة الجزائرية أن يتم رفع الحصار عنها، وتعود أقوى مما كانت على الساحة الفنية، حيث وصفت ما هي فيه حالياً من ضغوط تتعرض لها بأنها أكثر من دفنة بالحياة.