إيمي سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة طريفة.. والنجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الممثلة المصرية إيمي سمير غانم في صدمة بعد فقدان والديها، الفنان القدير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، ويظهر ذلك بوضوح من خلال صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.

وشاركت إيمي سمير غانم أخيراً متابعيها بصورة لوالديها من مسلسل “سوبر ميرو”، الذي جمعها بهما، وعلقت عليها قائلةً: “حبايبي الله يرحمكم يا رب ويصبرني”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والنجوم مع الصورة، في محاولة منهم لمساندة إيمي والدعاء للنجمين الراحلين، وأبرزهم: فيفي عبده، ريهام أيمن وآخرين.

يذكر أن ايمي ودنيا سمير غانم لا تزالان بعيدتان عن وسائل الإعلام والمناسبات الفنية منذ وفاة والدهما النجم سمير غانم في 20 أيار (مايو) الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، لتلحق به النجمة دلال عبد العزيز التي رحلت في 7 آب (أغسطس) الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.