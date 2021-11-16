ياسمين صبري تكشف حقيقة معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز مجنون رسمي، الذي عرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٠.

وقالت صبري، خلال فقرة أسئلة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إنها لم تكن على علم بالمقلب قبل ذهابها للبرنامج.

جاء ذلك، ردا على سؤال من أحد متابعيها: مقلب رامز اللي كان في رمضان اللي فات كنتي عارفة بالمقلب قبل ما تروحي؟؛ لترد ياسمين صبري: "لأ والله".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.