نيكول سابا تتعرض لحادث في كواليس فيلم "مفتاح الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث خلال تصوير فيلمها "مفتاح الحب".

ونشرت نيكول مقطع فيديو من احتفال فريق العمل بسلامتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت نيكول على الفيديو، قائلة: "الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

فيلم "مفتاح الحب" يشهد عودة نيكول سابا إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، وهو من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار الممثل بسام علي وسيقوم ببطولة الفيلم أيضا، إلى جانب ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.