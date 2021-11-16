لأول مرة.. نسمة محجوب ووالدها ضيوف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي المطربة نسمة محجوب ووالدها المخرج علاء محجوب في ظهور خاص لأول مرة، وفي حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

وتكشف نسمة محجوب تفاصيل مشوارها الفني من الصغر حتى مشاركتها فى برنامج ستار أكاديمي الموسم الثامن وفوزها باللقب لهذا الموسم.

كما يتحدث والدها المخرج علاء محجوب عن أهم أعماله الروائية القصيرة والطويلة والأفلام التسجيلية التي قدمها.

يذاع برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة على شاشة قناة الحياة الساعة 10 مساءً.